В Якутске заключенный обвиняется в нападении на сотрудника колонии

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии №1. Его обвиняют в дезорганизация деятельности учреждения.

Предварительным следствием установлено, что вечером 28 сентября 2020 года осужденный, отбывающий наказание за незаконные манипуляции с наркотическими средствами, был доставлен из штрафного изолятора в помещение отряда строгих условий отбывания наказания исправительного учреждения.

Там во время проведения личного обыска он пренебрег законными требованиями младшего инспектора группы надзора отдела безопасности и нанес ему удар рукой по голове, после чего схватил его за форменное обмундирование.

Как установлено следствием, своими действиями осужденный нарушил установленный порядок исполнения и отбывания наказания и нормальную деятельность исправительного учреждения, то есть дезорганизовал деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, но от дачи показаний отказался.

Несмотря на это, следователем по уголовному делу проведен полный комплекс следственных и процессуальных действий, которые легли в основу обвинительного заключения.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.