В Якутске закладчик наркотиков обворовал своих хозяев

К восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорил Якутский городской суд жителя Комсомольска-на-Амуре за незаконный оборот наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что летом прошлого года данный гражданин, будучи сам потребителем зелья, через интернет-магазин устроился «закладчиком» наркотиков. Следуя инструкциям своих новых хозяев, он прибыл в Якутск, где получил для распространения партию наркотических средств. Однако дальше все пошло не по плану: сбывать наркотики гражданин не стал, а попросту присвоил для личного употребления. Партию зелья полицейские позже изъяли у него по месту временного проживания в Якутске.

Таким образом, житель Хабаровского края обвинялся не только в незаконном приобретении, хранении и перевозке крупной партии наркотических средств (ч.2 статьи 228 УК РФ), но и в их хищении (п. «б» ч.3 статьи 229 УК РФ). Свою вину подсудимый не признал, от дачи показаний, ссылаясь на Конституцию, отказался. Тем не менее, собранных следствием доказательств оказалось достаточно для обвинительного приговора.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.