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В Якутске загорелся двухэтажный дом на Халтурина

Управление МЧС по Якутии сообщает о техногенных пожарах, которые произошли 10 июля.

Утром 10 июля в 04.49. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частном гараже на ул. Пекарского г. Якутска. К моменту прибытия пожарных, через шесть минут, из гаража шел дым и открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 5 кв.м. и кровля на площади 7 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен гараж. 

В 13.36. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома на ул. Халтурина г. Якутска. Через две минуту пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия с окна 2-го этажа шел дым. В результате пожара огнем поврежден матрац и стена на общей площади 1,5 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен жилой дом. 

В 15.12. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании бесхозного автомобиля СОТ «Водник» ГО Жатай г. Якутска. Через девять минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел автомобиль по всей площади, общая площадь – 2 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник устанавливается. 

В 15.39. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении на ул. Ларбинская микрорайона Синегорье г.Томмот Алданского района. К моменту прибытия пожарных подразделений, через семь минут, горело строение по всей площади, общая площадь – 8 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник, ущерб устанавливаются. Пожарные спасли рядом стоящее строение. 

В 18.52. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме  на ул. Светлая СОТ «Швейник» 14 километр Вилюйского тракта г. Якутска. Через девять минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом и пристрой  по всей площади, общая площадь пожара 36 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются. 

Кроме того, поступило три сообщения о возгорании мусора: в Мирнинском районе г.Удачный микрорайон Новый Город – горение мусора на площади 60 кв.м., в Алданском районе г.Алдан на ул. Дивизионная – площади пожара 2 кв.м., Мирнинский район г.Мирный на ул. Экспедиционная – горение мусора на площади – 4 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновники и ущерб устанавливаются. 

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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