11 февраля на улице Дежнева в Якутске загорелся автобус.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии, пожарным удалось спасти автобус.

К моменту прибытия пожарного подразделения, через три минуты, у автобуса горел отсек двигателя. Он больше всего и пострадал.

Причина, виновник и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались одна единица техники и шесть человек личного состава.