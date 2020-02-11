11.02.2020
17:15
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Происшествия

В Якутске загорелся автобус

11 февраля на улице Дежнева в Якутске загорелся автобус.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии, пожарным удалось спасти автобус.

К моменту прибытия пожарного подразделения, через три минуты, у автобуса горел отсек двигателя. Он больше всего и пострадал.

Причина, виновник и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались одна единица техники и шесть человек личного состава.

Фото: Из архива Sakhalife.ru
Источник: http://ysia.ru/yakutskie-pozharnye-spasli-avtobus/
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