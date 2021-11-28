28.11.2021
23:38
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Происшествия

В Якутске загорелся автобус с пассажирами

Сегодня, 28 ноября, в 18.44 на ул. Лонгинова, 34 на остановке произошло возгорание маршрутного автобуса №8.

В момент возгорания пассажиры и водитель автобуса своевременно покинули транспортное средство. Жертв нет.

Предварительно причиной возгорания является короткое замыкание.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС Якутии. Точные причины станут известны после проверки, сообщает мэрия Якутска в своем аккаунте в инстаграм.

Фото: из соцсети
Источник: Соцсеть.
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