В Якутске загорелся автобус с пассажирами

Сегодня, 28 ноября, в 18.44 на ул. Лонгинова, 34 на остановке произошло возгорание маршрутного автобуса №8. В момент возгорания пассажиры и водитель автобуса своевременно покинули транспортное средство. Жертв нет. Предварительно причиной возгорания является короткое замыкание. На месте происшествия работают дознаватели МЧС Якутии. Точные причины станут известны после проверки, сообщает мэрия Якутска в своем аккаунте в инстаграм. View this post on Instagram A post shared by Официальный аккаунт ОА Якутска (@meria.yakutsk)

Фото: из соцсети Источник: Соцсеть.

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