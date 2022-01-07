07.01.2022
12:43
593
Происшествия
В Якутске загорелся 5-этажный дом
7 января 2022 г. в 07.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на улице Стадухина в г. Якутск, сообщается на сайте МЧС РФ по РС(Я).
На момент прибытия первого пожарного подразделения, через шесть минут, с кровли дома шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 50 кв.м. Спасен 5-ти этажный жилой дом. Предположительная причина – короткое замыкание электрической проводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались: 51 человек личного состава и 5 единицы техники.
Фото: Sakhalife
Источник: МЧС РФ по РС(Я).
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