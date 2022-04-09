09.04.2022
14:17
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Происшествия

В Якутске загорелся 2-этажный гараж

8 апреля в 17:58 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании кооперативного гаража по улице Кузьмина, 35 в г. Якутск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из надстройки над кооперативным гаражом шел дым. В результате пожара огнем поврежден, надстрой на 2-м этаже на площади 30 кв.м. Причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, виновник – хозяин. Ущерб устанавливается. На тушение привлекались 32 человека личного состава и 8 единиц пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба МЧС России по РС (Я)
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