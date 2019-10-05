В Якутске загорелась многоэтажка

Пожар общей площадью более 20 квадратных метров произошел в одном из многоквартирных домов Якутска. Как сообщили ЯСИА в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

«Повреждены обшивка дома и пластиковые рамы окон трех квартир, общая площадь пожара составляет 20 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, для ликвидации последствий происшествия привлечено 9 единиц техники и 31 человек личного состава якутского пожарно-спасательного гарнизона.

«Огнеборцами было эвакуировано более 30 жильцов. Погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в региональном управлении МЧС.

Виновник и ущерб устанавливаются, на месте работает дознаватель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Якутска.