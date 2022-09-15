В Якутске загорелась электроопора

14 сентября в 18:01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании электроопоры на территории СОТ «Аргыс» в г. Якутск. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы. В результате возгорания опора повреждена огнем на площади 0,3 пог.м. Причина – короткое замыкание, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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