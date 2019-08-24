В Якутске загорелась четырехэтажка

Главное управление МЧС по Якутии сообщило о пожарах, произошедших за последние сутки.

Так, 23 августа 2019 г. в 15.08 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит четырехэтажный жилой дом по улице Кулаковского в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с четвертого этажа был виден густой дым. В результате пожара огнем поврежден в одной квартире балкон на площади 2 кв.м., в другой квартире повреждена комната, потолочное перекрытие, балкон и домашнее имущество. Общая площадь 22 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводов в одной из квартир. Спасены 2 квартиры. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

23 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о возгорании мусора и травы в г.Якутск и в с.Тополиное Томпонского района. Общая площадь горения 118 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

23 августа 2019 г. в 16.30 сгорел автомобиль по улице Победы в г.Ленск Ленского района. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади 8 кв.м. Причина, предположительно, поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливается. Вызов на «01» не поступал. Пожарные подразделения не выезжали.

23 августа 2019 г. в 00.52 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом по улице Никифорова в с.Борогонцы Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом внутри открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь 36 кв.м. Имеется один погибший человек. Спасено рядом стоящее строение. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

23 августа 2019 г. в 11.22 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в здании врачебной амбулатории по улице Сарыал в с.Кердем Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из электрощитовой шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри электрощитовой на площади 6 кв.м. Спасено здание. Причина, предположительно, короткое замыкание электрощитовой. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

23 августа 2019 г. в 12.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит плавильный котел на территории ОАО «Техсервис» по улице Подгорная в п.Кангалассы ГО «г.Якутск». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения котел горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден утеплитель котла на площади 4 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.