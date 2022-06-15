В Якутске загорелась 2-этажка по ул.Космонавтов

15 июня в 15:22 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном жилом доме на ул. Космонавтов в г. Якутск. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы МЧС России. В результате возгорания огнем повреждена завалинка на площади 2 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев жилой дом спасен. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 42 человека личного состава и 9 единиц пожарной техники.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх