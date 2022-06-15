15.06.2022
20:56
86
Происшествия
В Якутске загорелась 2-этажка по ул.Космонавтов
15 июня в 15:22 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном жилом доме на ул. Космонавтов в г. Якутск. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы МЧС России. В результате возгорания огнем повреждена завалинка на площади 2 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев жилой дом спасен. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 42 человека личного состава и 9 единиц пожарной техники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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