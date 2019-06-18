В Якутске задержаны двое наркодельцов

Двое жителей города Якутска отправятся под суд за попытку реализовать наркотики через Интернет.

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2018 года двое жителей г.Якутска, действуя в составе организованной группы, распространили партию наркотического средства растительного происхождения в значительном размере и психотропного вещества синтетического происхождения в крупном размере, часть которого разложили по тайникам на территории г.Якутска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления наркоконтроля, деятельность преступной группы была пресечена, наркотические вещества изъяты.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором г.Якутска и направлено в суд для рассмотрения по существу.