В Якутске задержаны участники преступного сообщества

«Следственным управлением МВД по Республике Саха (Якутия) окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 174.1, частью 2 статьи 210, частью 3 статьи 30 – частей 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ.

Установлено, что злоумышленники сбывали через сеть Интернет жителям различных регионов Российской Федерации наркотические средства посредством тайников-закладок. По версии следствия, участники преступной организации осуществляли реализацию запрещенных веществ более чем в 50 городах страны.

В дальнейшем за незаконный сбыт наркотиков один из обвиняемых получил вознаграждение в размере более 1,5 миллиона рублей на электронный кошелек. После этого он совершил перевод денежных средств на расчетные счета физических лиц, не осведомленных о его противоправной деятельности.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) при взаимодействии с УФСБ России по Республике Саха (Якутия) по подозрению в совершении данных преступлений на территории города Якутска задержаны трое уроженцев одного из государств Центральной Азии и четверо граждан Российской Федерации. В отношении троих из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе личного досмотра и обысков по местам проживания обвиняемых, а также в оборудованных ими тайниках обнаружено более килограмма наркотических средств синтетического происхождения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.