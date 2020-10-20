20.10.2020
10:11
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Происшествия

В Якутске задержаны преступники

В Якутске в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по розыскной работе ОУР МУ МВД России «Якутское» были установлены двое лиц, находящихся в федеральном розыске. 

Так, установлен безработный, ранее неоднократно судимый 38-летний уроженец Хангаласского района Якутии. Мужчина находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за неоднократное управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также был установлен 33-летний уроженец Усть–Алданского района, который с мая текущего года находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».  

Разыскиваемые задержаны и переданы инициатору розыска.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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