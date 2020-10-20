В Якутске задержаны преступники

В Якутске в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по розыскной работе ОУР МУ МВД России «Якутское» были установлены двое лиц, находящихся в федеральном розыске.

Так, установлен безработный, ранее неоднократно судимый 38-летний уроженец Хангаласского района Якутии. Мужчина находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за неоднократное управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Также был установлен 33-летний уроженец Усть–Алданского района, который с мая текущего года находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Разыскиваемые задержаны и переданы инициатору розыска.