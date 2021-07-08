08.07.2021
10:45
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Происшествия
В Якутске задержаны подозреваемые в дерзком угоне
В дежурную часть полиции обратился владелец автомашины Ниссан Скайлайн с заявлением, что двое неизвестных мужчин утром на улице Рыдзинского нанесли побои ему и его приятелю и угнали машину.
Был введен план «Перехват» и оповещены все наружные службы города. Через некоторое время сотрудниками Росгвардии угнанная иномарка была замечена в одном из дворов по улице Ушакова, злоумышленники задержаны по горячим следам. Установлено, что задержанные жители Якутска 28 и 37 лет проходят как подозреваемые еще по нескольким преступным эпизодам.
Для дальнейшего разбирательства их доставили в 4 отдел полиции.
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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