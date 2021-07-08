В Якутске задержаны подозреваемые в дерзком угоне

В дежурную часть полиции обратился владелец автомашины Ниссан Скайлайн с заявлением, что двое неизвестных мужчин утром на улице Рыдзинского нанесли побои ему и его приятелю и угнали машину.

Был введен план «Перехват» и оповещены все наружные службы города. Через некоторое время сотрудниками Росгвардии угнанная иномарка была замечена в одном из дворов по улице Ушакова, злоумышленники задержаны по горячим следам. Установлено, что задержанные жители Якутска 28 и 37 лет проходят как подозреваемые еще по нескольким преступным эпизодам.

Для дальнейшего разбирательства их доставили в 4 отдел полиции.