В Якутске задержаны голодные воры

Наряд Росгвардии задержал двух жителей Якутска, которые похитили у прохожего сумку с продуктами.

В дежурную часть полиции обратился житель Якутска с сообщением о том, что двое мужчин на улице Семена Данилова с применением насилия похитили у него сумку с продуктами и убежали. Оперативную информацию о данном преступлении в числе наружных служб приняли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и приступили к розыску.

Отрабатывая пути возможного отхода грабителей, в нескольких кварталах от места происшествия группа задержания Росгвардии заметила двух мужчин, подходивших под описание ориентировки. При виде патрульного автомобиля они попытались скрыться, но были оперативно задержаны росгвардейцами и доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Потерпевший опознал нападавших – ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений 26-летний и 34-летний жители Якутска. Похищенное изъято и возвращено хозяину.