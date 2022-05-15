15.05.2022
10:27
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Происшествия
В Якутске задержаны дети, устроившие пожар на Зеленом лугу
В субботу, 14 мая в 18 часов 46 минут по системе «112» поступил сигнал о горении травы на Зеленом лугу со стороны 203 микрорайона. Возгорание площадью 300 квадратных метров ликвидировано в 19 часов 33 минуты, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе г. Якутска.
К тушению возгорания были привлечены силы противопожарной службы, 3 спасателя и водитель Управления ГОиЧС г. Якутска, 2 работника Управления Губинского округа.
На месте пожара задержаны дети. Причина возгорания — детская шалость. Дело передано сотрудникам Комиссии по делам несовершеннолетних г. Якутска.
Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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