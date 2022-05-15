15.05.2022
10:27
277

Происшествия

В Якутске задержаны дети, устроившие пожар на Зеленом лугу

В субботу, 14 мая в 18 часов 46 минут по системе «112» поступил сигнал о горении травы на Зеленом лугу со стороны 203 микрорайона.  Возгорание площадью 300 квадратных метров ликвидировано в 19 часов 33 минуты, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе г. Якутска.

К тушению возгорания были привлечены силы противопожарной службы, 3 спасателя и водитель Управления ГОиЧС г. Якутска, 2 работника Управления Губинского округа.

На месте пожара задержаны дети.  Причина возгорания — детская шалость. Дело передано сотрудникам Комиссии по делам несовершеннолетних г. Якутска.

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх