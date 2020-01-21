В Якутске задержана «влиятельная дама»

В МУ МВД России «Якутское» поступило 17 заявлений граждан, которые пострадали от преступных действий женщины, представлявшейся сотрудником городской администрации и путем обмана, похитившей у них разные суммы денежных средств в размере от 100 000 до 900 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-сыскного отдела МУ МВД России «Якутское» задержана 52-летняя уроженка Мегино-Кангаласского района.

Установлено, что задержанная, позиционируя себя как человек, обладающий тесными и обширными связями в городской администрации, предлагала заявителем приобрести квартиры или земельные участки по выгодной для них цене. Предварительный материальный ущерб, нанесенный заявителям, составляет свыше 5 млн 500 тысяч рублей.

На данный момент следственным управлением МУ МВД России «Якутское» возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». По остальным заявлениям проводятся процессуальные проверки, по результатам которых будет принято соответствующее решение.

Оперативниками установлено, что количество пострадавших от действий задержанной значительно больше — по оперативным данным их количество превышает 130 человек.

В настоящее время подозреваемая водворена в изолятор временного содержания МУ МВД России «Якутское». В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Граждан, узнавших и пострадавших от действий данной гражданки, просим обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» по адресу: г. Якутск, ул. Якутская, 2, или позвонить по номерам телефонов 89999491314, 89999491050, 89999491241.