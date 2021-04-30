В Якутске задержана шайка мошенников

Сотрудниками отдела «К» МВД по Республике Саха (Якутия) выявлена серия дистанционных мошенничеств. Сыщики установили, что неизвестные в нескольких мессенджерах выложили информацию о продаже водительских удостоверений. При этом выяснилось, что на самом деле никакими документами они не торговали, а попросту брали под этим предлогом у клиентов деньги, после чего переставали выходить с ними на связь. Примечательно, что никто из потерпевших по факту обмана в территориальные отделы полиции республики не обращался.

В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мер стражи порядка установили личность не только организатора преступной схемы – 29-летнего жителя Якутска, но и его подельников, а также 19 потерпевших, каждый из которых направил на указанные злоумышленниками счета различные суммы денег. Общий материальный ущерб, причинённый гражданам, составил порядка 1 миллиона рублей.

Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ведётся следствие.