В Якутске задержана банда малолетних воров

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина и пояснил, что рано утром услышал шум во дворе. Выйдя из дома, он обнаружил у себя на участке несколько неизвестных подростков. Заметив хозяина дома, они сбежали.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личности подозреваемых. Ими оказались 16-летний, 17-летний и 18-летний молодые люди.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые также причастны к совершению четырех краж имущества из частных домов. Установлено, что 18-летний злоумышленник подговорил двух несовершеннолетних знакомых совершить хищения из частного сектора. Они похитили из четырех домов велосипед, шкатулку с ювелирными украшениями, электроинструменты, а также посуду. Общая сумма материального ущерба устанавливается.

Похищенное изъято и будет возвращено законным владельцам. В отношении троих подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», также в отношении 18-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.150 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».