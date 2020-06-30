30.06.2020
17:49
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Происшествия

В Якутске задержан велосипедист-эксгибиционист

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который катался на велосипеде по Якутску и демонстрировал интимные части тела. Как сообщили в пресс-службе МВД Якутии, делал он это в общественных местах, пугая женщин и детей, выражаясь при этом нецензурной бранью в их адрес.

«В сети «Интернет» была широко распространена информация о мужчине, который со слов пользователей передвигается по Якутску на велосипеде и демонстрирует интимные части тела. 30 июня сотрудниками уголовного розыска было установлена личность «велосипедиста». – сообщили в пресс-службе.

Нарушителем оказался неоднократно судимый 44-летний мужчина. Он был задержан и доставлен в следственный отдел по  Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) для принятия решения.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: http://ysia.ru/v-yakutske-zaderzhan-velosipedist-eksgibitsionist/
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