В Якутске задержан таксист-бутлегер

Участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» в ходе профилактических мероприятий был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции из автомашины.

Установлено, что этим занимался 22-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder». Молодой человек пояснил, что занимается частным извозом, и в качестве дополнительного дохода решил заняться торговлей алкоголем, зная, что данный вид деятельности запрещен и преследуется законом.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.17.1 КоАП Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», которая влечет наложение административного штрафа в размере до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»