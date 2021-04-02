В Якутске задержан сотрудник службы безопасности аэропорта

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с Северо-Восточным линейным управлением МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что один из руководителей подразделения АО «Аэропорт Якутск» А., ответственный за авиационную безопасность, совершил коррупционное преступление.

Указанное должностное лицо выступало в качестве гаранта безопасности осуществления противоправной деятельности, то есть своим преступным бездействием покровительствовало коррупционным проявлениям на территории критически важного объекта транспортной инфраструктуры.

Так, А. в сговоре с бывшими сотрудниками аэропорта оказывали содействие коммерсантам в отправке воздушными судами незарегистрированных грузов в северные районы Якутии за денежное вознаграждение. Коммерческие грузы доставлялись служебным транспортом до самолетов без проведения каких-либо досмотровых и регистрационных мероприятий.

На основании задокументированных фактов следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России в отношении гражданина А., 1981 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (Получение взятки, совершенное в крупном размере).

Служба безопасности АО «Аэропорт Якутск» оказывает полное содействие в установлении всех обстоятельств получения взятки, других эпизодов и лиц, причастных

к совершению данного преступления.