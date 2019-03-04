В Якутске задержан руководитель организации

32-летний руководитель одной из организаций Якутска задержан по подозрению в умышленном повреждении автомашины.

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница по факту повреждения ее автомашины «Ниссан Кашкай». Заявительница сообщила, что неизвестный порезал все четыре колеса ее автомашины, которая была припаркована во дворе дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 32-летний руководитель одной из организаций Якутска.

Мужчина пояснил, что на почве неразделенной любви со стороны потерпевшей, он решил проучить ее своеобразным способом. Злоумышленник пришел во двор, где проживает возлюбленная и повредил колеса ее автомашины, а затем скрылся с места преступления. В результате чего, владельцу автомобиля был причинен значительный материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.