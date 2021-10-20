В Якутске задержан похититель велосипедов

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 МУ МВД России «Якутское» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении серии краж велосипедов задержан ранее судимый 34-летний житель г. Якутска.

Установлено, что мужчина похищал велосипеды, оставленные во дворах жилых домов. Он срывал противоугонные тросы, после чего уезжал на похищенном транспортном средстве.

Полицейские задержали подозреваемого после совершения очередной кражи велосипеда около дома на ул. Маяковского. Установлено, что около трех часов ночи он, сорвав тросовый замок деревянной палкой, похитил велосипед. На похищенном велотранспорте он приехал к своим знакомым для совместного распития алкогольных напитков и оставил его во дворе.

Предварительно установлена его причастность к совершению 6 краж велосипедов на территории г. Якутска. В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.

В отношение фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Он водворен в изолятор временного содержания.

Кража велосипедов.