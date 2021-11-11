В Якутске задержан подозреваемый в убийстве своей матери

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти его матери (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, ночью 9 ноября 2021 года в квартире, где проживал со своей 64-летней матерью, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу женщины. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Обеспокоенные криками соседи вызвали сотрудников полиции, которые по прибытии застали мужчину у тела женщины.

Его незамедлительно задержали, а 11 ноября 2021 года по ходатайству следователя судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уже установлено, что мужчина в момент совершения преступления был трезв. Ранее он неоднократно судим, а в настоящее время в отношении него сотрудниками полиции расследуется уголовное дело о нападении на малознакомого гражданина на улице и попытке причинить ему телесные повреждения.

В настоящее время следователи устанавливают мотивы преступления и все обстоятельства случившегося. Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.