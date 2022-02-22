22.02.2022
19:47
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Происшествия

В Якутске задержан подозреваемый в избиении до смерти

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) к производству принято уголовное дело, возбужденное ранее органами внутренних дел по факту причинения тяжкого вреда здоровью 39-летнего мужчины. В связи со смертью потерпевшего уголовное дело переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти потерпевшему.

Согласно материалам уголовного дела, 13 февраля 2022 года во дворе жилого дома, расположенного в г. Якутске, 45-летний подозреваемый на почве личных неприязненных отношений нанес 39-летнему мужчине множественные удары по различным частям его тела. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где от тяжелых травм скончался 21 февраля 2022 года.

22 февраля следователем СКР подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Фото: Sakhalife
Источник: СУ СК РФ по РС(Я)
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