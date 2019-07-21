В Якутске задержан подозреваемый в стрельбе в кафе

В результате оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке бойцов СОБР установлен и задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в совершении хулиганских действий.

Установлено, что в июле текущего года подозреваемый, находясь в помещении одного из кафе по ул. Чернышевского грубо нарушая общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу, несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в сторону посетителей заведения общественного питания.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по установлению причастности подозреваемого в совершении других правонарушений.