В Якутске задержан опасный рецидивист

Вечером 18 сентября в полицию города Якутска обратилась продавец одного из ювелирных магазинов, расположенного по улице Лермонтова. Женщина сообщила, что неизвестный похитил серебряные цепочки в количестве 24 экземпляров на общую сумму 63 тысячи рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Через несколько минут ориентировка на предполагаемого подозреваемого была передана во все наружные службы полиции.

Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» на улице Лермонтова в районе Крестьянского рынка задержали подозреваемого – ранее судимого, недавно освободившегося из мест лишения свободы, 46-летнего местного жителя. При личном досмотре в рюкзаке мужчины были обнаружены и изъяты похищенные ювелирные украшения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража» и во время предварительного расследования ему был избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако злоумышленник продолжил свои противоправные действия и совершил разбойное нападение.

21 сентября около 8 часов утра в дежурную часть полиции г. Якутска поступило сообщение о том, что в помещение продуктового магазина, расположенного на улице Ильменская, ворвался неизвестный мужчина и, угрожая кухонным ножом, похитил из кассы денежные средства в размере 4 тысяч 100 рублей и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов подозреваемый был задержан по горячим следам сотрудниками отделения по раскрытию разбойных нападений МУ МВД России «Якутское» в районе Сайсары.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.