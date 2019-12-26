В Якутске задержан один из лидеров киргизской диаспоры

В г. Якутске в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) при сбыте фиктивных миграционных документов задержан с поличным один из лидеров киргизской диаспоры.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Киргизии Б. и гражданки России Т. Они обвиняются в организации незаконной миграции.

Установлено, что Б. за денежное вознаграждение осуществлял незаконную организацию пребывания граждан из стран Центрально-Азиатского региона на территории Республики Саха (Якутия): поиск иммигрантов, имеющих необходимость в постановке на миграционный учет, и получение денег за оказанные услуги. Второй участник противоправного действия – подозреваемая Т. проводила подбор лиц, согласных выступить принимающей стороной, и отвечала за составление документов о прибытии иностранца с недостоверными сведениями.

Полученные от указанной деятельности деньги распределялись между членами группы по договоренности.