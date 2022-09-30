В Якутске задержан ночной похититель ноутбуков из Медцентра

Полиция задержала 24-летнего жителя Якутска, который обворовал медцентр. В течение месяца он по ночам выносил из лечебницы ноутбуки, сообщает тгк МВД МЕДИА.

Всего мужчина похитил 17 портативных компьютеров. Общая сумма ущерба составила почти 900 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что злоумышленник имел доступ к помещениям, поскольку был рабочим в подрядной организации, которая проводила в медицинском учреждении капитальный ремонт. Подозреваемый, ранее судимый мужчина, признался в содеянном и сообщил, что похищенные ноутбуки сбывал в ломбардах города Якутска и продавал по объявлению. Часть украденного обнаружена и изъята. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.