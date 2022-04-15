В Якутске задержан мужчина, находящийся в розыске

Младшим судебным приставом по ОУПДС УФССП России по Республике Саха (Якутия) в ходе осуществления принудительного привода установлен и задержан гражданин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

По постановлению Якутского городского суда указанный гражданин находился в розыске.

Задержанный передан сотрудникам отдела полиции МУ МВД России «Якутское» для дальнейшего этапирования в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

При задержании физическая сила, специальные средства, огнестрельное оружие не применялись.

СПРАВКА:

На основании ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 118 «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов обязан оказывать органам внутренних дел содействие в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Всего с начала года в ходе осуществления принудительного привода и исполнительных действий судебными приставами установлены и задержаны 9 лиц, находящихся в розыске.

Большинство из них находились в розыске в связи с привлечением по статьям:

— ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения»;

— ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»;

— ст. 158 УК РФ «Кража».

Задержанные граждане переданы инициаторам розыска, ОУР МУ МВД РФ «Якутское» и отделам МВД РФ районов.