В Якутске задержан мужчина, находящийся в розыске
Младшим судебным приставом по ОУПДС УФССП России по Республике Саха (Якутия) в ходе осуществления принудительного привода установлен и задержан гражданин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
По постановлению Якутского городского суда указанный гражданин находился в розыске.
Задержанный передан сотрудникам отдела полиции МУ МВД России «Якутское» для дальнейшего этапирования в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия).
При задержании физическая сила, специальные средства, огнестрельное оружие не применялись.
СПРАВКА:
На основании ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 118 «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов обязан оказывать органам внутренних дел содействие в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.
Всего с начала года в ходе осуществления принудительного привода и исполнительных действий судебными приставами установлены и задержаны 9 лиц, находящихся в розыске.
Большинство из них находились в розыске в связи с привлечением по статьям:
— ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения»;
— ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»;
— ст. 158 УК РФ «Кража».
Задержанные граждане переданы инициаторам розыска, ОУР МУ МВД РФ «Якутское» и отделам МВД РФ районов.
+7 (999) 174-67-82