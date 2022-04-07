В Якутске задержан грабитель, вырывавший у якутян гаджеты

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась за помощью жительница г. Якутска. Заявительница рассказала полицейским, что её несовершеннолетний сын на ул. Жорницкого стал жертвой грабителя. Неизвестный внезапно выхватил из рук подростка смартфон стоимостью 20 990 рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить приметы злоумышленника и выяснить, что он после хищения направился в ломбард, но похищенный сотовый телефон у него не приняли. Ориентировку с описанием примет подозреваемого оперативники тут же направили всем наружным службам полиции.

В тот же день сотрудники ОБ ППС МУ МВД России «Якутское» задержали подозреваемого в районе автовокзала. Им оказался ранее судимый за кражу 42-летний мужчина.

В ходе разбирательств выяснилось, что ранее злоумышленник совершил грабеж на автобусной остановке по ул. Стадухина. Мужчина выхватил сотовый телефон из рук пенсионера и убежал. Похищенное злоумышленник сбыл за 1 500 рублей и потратил вырученные деньги на покупку алкоголя.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание по данной части статьи составляет до 4 лет лишения свободы.