В Якутске задержан бывший гендиректор «Водоканала»

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего директора АО «Водоканал» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 10 июля подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. 11 июля следствием предъявлено обвинение в инкриминируемом ему преступлении, обвиняемый свою вину признал полностью, показал обстоятельства совершенного преступления. Следственным отделом по г. Якутску следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия), с учетом полного признания вины обвиняемым, активного сотрудничества со следствием, согласия возмещения ущерба перед АО “Водоканал” в полном объеме, перед Якутским городским судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Сегодня Якутским городским судом ходатайство следствия удовлетворено. Расследование продолжается. Источник: СУ СК РФ по РС (Я)

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