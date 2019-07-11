В Якутске задержан бывший гендиректор «Водоканала» 

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего директора АО «Водоканал» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
10 июля подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
11 июля следствием предъявлено обвинение в инкриминируемом ему преступлении, обвиняемый свою вину признал полностью, показал обстоятельства совершенного преступления.
Следственным отделом по г. Якутску следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия), с учетом полного признания вины обвиняемым, активного сотрудничества со следствием, согласия возмещения ущерба перед АО “Водоканал” в полном объеме, перед Якутским городским судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Сегодня Якутским городским судом ходатайство следствия удовлетворено.
Расследование продолжается.