В Якутске задержали закладчика марихуаны

Оперуполномоченными отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, в рамках оперативно-розыскных мероприятий выявлен 21-летний житель города Якутска, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

В ходе проведения обысковых мероприятий, по месту жительства мужчины, сотрудниками транспортной полиции обнаружены и изъяты наркотические средства – каннабис (марихуана), общей массой свыше 1800 граммов и гашишное масло, общей массой около 700 граммов.

В ходе предварительного следствия, правоохранителями установлено, что данные наркотики были предназначены для последующего сбыта на территории города Якутска Республики Саха (Якутия) и его пригородов, путем размещения «закладок» в тайниках.

Кроме того, в ходе медицинского освидетельствования установлено, что подозреваемый и сам является наркозависимым.

По данному факту следственным отделом Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…).

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.