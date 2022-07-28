В Якутске задержан военком. Он за деньги оформлял военные билеты — СМИ

В Якутске задержали военного комиссара. Он за деньги оформлял военные билеты, сообщает Yakutsk News.

27 июля в 23 ч ночи сотрудники УФСБ по Якутии задержали военкома Якутска Афанасия Захарова, сообщает издание Sakhaday.

Также был произведен обыск в квартире, но ничего не изъяли.

По данным «КП-Якутия», военный комиссар Якутска Афанасий Захаров подозревается в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

Он за деньги оформлял военные билеты. Дело расследуется военным следственным отделом СК России по Якутскому гарнизону.