28.07.2022
15:41
828

Происшествия

В Якутске задержан военком. Он за деньги оформлял военные билеты — СМИ

В Якутске задержали военного комиссара. Он за деньги оформлял военные билеты, сообщает Yakutsk News.

27 июля в 23 ч ночи сотрудники УФСБ по Якутии задержали военкома Якутска Афанасия Захарова, сообщает издание Sakhaday.

Также был произведен обыск в квартире, но ничего не изъяли.

По данным «КП-Якутия», военный комиссар Якутска Афанасий Захаров подозревается в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

Он за деньги оформлял военные билеты. Дело расследуется военным следственным отделом СК России по Якутскому гарнизону.

Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх