В Якутске задержали угонщика УАЗ

Вечером 27 июня в дежурную часть полиции обратился 57-летний житель столицы, который пояснил, что в ночь с 20 на 21 июня неизвестный из гаража на ул.Труда совершил угон его автомобиля «УАЗ»

. В ходе проверки сообщения полицейские выяснили, что 21 июня около 8 часов утра на ул. Дзержинского возле дома №22 инспекторами ДПС ГИБДД был замечен схожий по описанию автомобиль. В салоне находился ранее судимый за разбой 34-летний мужчина, при проверке документов водитель помимо того, что не смог предъявить никаких документов, имел признаки алкогольного опьянения.

Проверка по базе ГИБДД показала, что водительского удостоверения нарушитель не имеет. Освидетельствование на состояние опьянения при помощи технического средства Alcotest показало недопустимый к управлению результат — 0,96 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. За управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительского удостоверения инспекторами был составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ, после чего гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».