В Якутске задержали сторонников партии «Новые люди»

Сегодня во Второй отдел полиции Якутска были доставлены пять сторонников регионального отделения партии «Новые люди», сообщают Вести14.

Как заверяет издание, «Новые люди» пытались снять видеоролик ко Дню матери. По сценарию видеоролика молодые люди должны были обращаться к прохожим, предлагая позвонить своим матерям. Сторонники «Новых людей» подготовили магнитики с надписью «Не стесняюсь говорить о чувствах тем, кто дорог».

Молодые люди вышли из штаба «Новых людей» и через пять минут были задержаны полицейскими. Как пояснили молодым людям в отделе полиции, они были задержаны за одежду с партийной символикой, сообщают Вести14.

Полицейские считают, что «Новые люди» нарушили статью 20.2. КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».