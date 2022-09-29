В Якутске задержали с поличным наркодилера из Кургана

В Якутии полицейские в лесном массиве на Маганском тракте г. Якутска задержали 41-летнего жителя Курганской области во время оборудования им тайников. У злоумышленника оперативники изъяли 125 свёртков с веществами светлого и темного цветов, сообщает тгк МВД МЕДИА. Кроме того, во время обыска арендованной подозреваемым квартиры в одном из домов по улице Бестужева Марлинского города Якутска были обнаружены и изъяты ещё 28 полимерных пакетов с аналогичным содержимым. Исследование экспертов показало, что изъятые вещества являются наркотическими средствами – производным N-метилэфедрона массой более полукилограмма, мефедроном общим весом свыше 220 граммов и гашишом более 170 граммов.



Выяснилось, что злоумышленник приехал в Якутск из другого региона специально для незаконного распространения наркотиков бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключён под стражу.