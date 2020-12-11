В Якутске задержали мужчину, «толкавшего» спиртное в 5-литровках

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение изготовления и незаконного оборота спиртосодержащей продукции, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии «СОБР» пресекли незаконную реализацию партии спиртосодержащей продукции.

Полицейские установили 34-летнего местного жителя, который осуществлял незаконную продажу спиртосодержащей продукции возле одного из торговых центров города Якутска. Продукцию сомнительного качества он продавал по цене 2500 рублей за пятилитровую канистру.

В салоне автомобиля, а также в помещении по месту жительства мужчины правоохранителями изъято более 117 литров спиртосодержащей продукции без соответствующих документов.

В ходе дальнейших совместных мероприятий оперативники во взаимодействии с коллегами из Иркутской области выявили факт хранения и перевозки крупной партии этилового спирта. В результате у одной из транспортных компаний изъято 500 литров спиртосодержащей жидкости, приготовленной для перевозки в Якутск. В рамках процессуальной проверки данная продукция подлежит исследованию на соответствие требованиям безопасности.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастных лиц к организации незаконной деятельности.

Полиция обращается к гражданам не приобретать с рук непроверенную продукцию сомнительного качества! Берегите свое здоровье!