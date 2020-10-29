В Якутске задержали «командированного» прибывшего сбыть партию наркотиков
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца города Норильска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» 21-летний подозреваемый был задержан с поличным при попытке сбыта партии «синтетики».
Правоохранители выяснили, что мужчина вступил в состав организованной группы и с целью распространения наркотических средств специально прибыл в Якутск. Злоумышленник, действуя от имени интернет-магазина, оборудовал на территории города закладки.
Из незаконного оборота в ходе личного досмотра и из помещений гостиниц, где проживал фигурант, а также из тайников оперативники изъяли свёртки с синтетическими наркотиками, расфасованные и приготовленные для сбыта.
На период предварительного следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время обвинительное заключение утверждено надзорным органом и направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уроженцу Норильска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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