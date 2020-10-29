В Якутске задержали «командированного» прибывшего сбыть партию наркотиков

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца города Норильска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» 21-летний подозреваемый был задержан с поличным при попытке сбыта партии «синтетики».

Правоохранители выяснили, что мужчина вступил в состав организованной группы и с целью распространения наркотических средств специально прибыл в Якутск. Злоумышленник, действуя от имени интернет-магазина, оборудовал на территории города закладки.

Из незаконного оборота в ходе личного досмотра и из помещений гостиниц, где проживал фигурант, а также из тайников оперативники изъяли свёртки с синтетическими наркотиками, расфасованные и приготовленные для сбыта.

На период предварительного следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено надзорным органом и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уроженцу Норильска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.