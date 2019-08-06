В Якутске забили первую сваю кардиологического диспансера

6 августа в Якутске была забита первая свая республиканского кардиологического диспансера на 150 коек на Сергеляхском шоссе. Об этом в своем твиттере написал глава республики Айсен Николаев. Будущий кардио-сосудистый диспансер будет объединен с существующим зданием клинико-диагностического центра. Сюда перенесут кардиологическое отделение Республиканской больницы №2. Завершить строительство диспансера планируется в конце 2021 года.

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