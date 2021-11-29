В Якутске за выходные зарегистрировано 34 ДТП

За прошедшие выходные дни на территории г. Якутска и его пригородов было зарегистрировано 34 ДТП с материальным ущербом, в 2-х ДТП травмы получили 3 человека, из них 1 ребенок.

27 ноября около 6 часов вечера в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств на Сергеляхском шоссе.

На место ДТП незамедлительно выехал автопатруль и бригада скорой помощи.

По прибытию на место сотрудниками ДПС было предварительно установлено: около 6 часов вечера 26-летний водитель автомашины «Тойота Королла Аксио», следуя по ул. Студенческая, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу. Вследствие совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем «Ниссан Кашкай» под управлением 61-летнего водителя.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой медпомощи после осмотра увезла пассажира автомашины «Тойота Королла Аксио», мальчика 2020 г. р. . У ребенка оказался перелом скулы.

Пассажирка автомашины «Ниссан Кашкай» позже обратилась в травмпункт, где ей был поставлен диагноз «ЗЧМТ, СГМ», назначено амбулаторное лечение.

Все водители-участники автоаварий были трезвые, состояние опьянения не установлено. По фактам ДТП ведутся административные расследования, по окончанию которых виновники будут привлечены к административной ответственности.

Госавтоинспекция напоминает все водителям, особенно внимательно нужно относится к своей безопасности и не забывать пристегивать ремень безопасности, а юных пассажиров следует размещать в специальных детских автомобильных удерживающих устройствах и именно водители несут ответственность за перевозку маленьких пассажиров. Дети в возрасте до 12 лет должны перевозиться на автомобильном транспорте только пристегнутые при помощи детских удерживающих устройств. При этом важно не только правильно подобрать автокресло малышу с учетом его роста и веса, но и правильно прикрепить детское удерживающее устройство.

Также не стоит забывать автомобилистам о правилах проезда пешеходных переходов. Водители обязаны снизить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов, которые находятся на проезжей части. Особенно аккуратно необходимо управлять транспортным средством вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, детских общеобразовательных учреждений, а также во дворах домов, где очень часто можно заметить детей-пешеходов!

Родителям настоятельно советуем еще раз провести беседу с ребенком о правилах поведения на проезжей части. При переходе необходимо убедиться, что транспорт остановился и только потом начинать переходить дорогу. Ни в коем случае не надо бежать, даже и по пешеходному переходу. Объясните маленькому пешеходу, что транспортное средство не сможет остановится мгновенно, особенно в условиях гололеда.