В Якутске за выходные: 4 ДТП, 1 человек погиб

23 августа в дежурную часть ГИБДД около 13 часов дня поступило сообщение о том, что на 4 км. Вилюйского тракта произошел наезд на пешехода.

По предварительным данным установлено, что на 4 км. Вилюйского тракта напротив здания №3, водитель 1975 г.р., управляя автобусом «ПАЗ-32054», следуя со стороны Окружного шоссе в направлении Хатынг-Юряхского шоссе, при заезде на автобусную остановку совершил наезд на пешехода женщину 1956 г.р.

В результате наезда женщина с множественными ушибами и переломами тазобедренного сустава госпитализирована.

Следующий наезд произошел уже ночью со смертельным исходом.

24 августа в дежурную часть ГИБДД около 03 часов ночи поступило сообщение о том, что на улице Хабарова возле дома №1 произошел наезд на пешехода.

Немедленно на место ДТП были направлены служба скорой помощи и наряд ДПС. Прибывшие на место наезда сотрудники ДПС, предварительно установили, что 29-летний водитель, управляя автомашиной «Хонда Аккорд», следуя по ул. Хабарова со стороны проспекта Ленина в направлении ул. Ярославского выехал на полосу для встречного движения, где совершил наезд на 30-летнего пешехода, который в момент ДТП находился на проезжей части, выполнял дорожные работы по нанесению дорожной разметки. Далее, водитель совершил наезд на стоящее транспортное средство «ГАЗ-487710». В результате автоаварии 30-летний пешеход от полученных травм скончался на месте автопроисшествия.

По факту ДТП водитель поясняет: когда ехал по ул. Хабарова со скоростью примерно 60 км/ч. отвлекся на упавший сотовый телефон, чтобы поднять телефон не заметил, как выехал на полосу для встречного движения. Стаж вождения виновника – водителя ДТП составляет 7 лет, с начала текущего года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза, 1 раз по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке. 1 раз по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса ОСАГО.

Для выяснения всех причин и обстоятельств ДТП материал передан в следственные органы.

24 августа в 13 часов в ДЧ ГИБДД поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства на Покровском тракте.

Предварительно установлено, что 24 августа около часу дня 54-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Ланд Крузер», выехал с прилегающей территории дачных участков СОНТ 40 лет Победы по Покровскому тракту в сторону города, на 8 км. Покровского тракта создал помеху автомашине «Тойота Пробокс» под управлением 38-летнего водителя, который следовал со стороны города в сторону с. Хатассы, принял меры во избежание столкновения, повернул в левую сторону походу движения и в результате чего допустил опрокидывание автомашины.

В результате опрокидывания пассажирка 12-лет с автомашины «Тойота Пробокс» получила ушиб левого плеча, в момент ДТП сидела на переднем пассажирском сидении, пристегнутая ремнем безопасности. Ей назначено амбулаторное лечение.

Медосвительствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

Из объяснения водителя «Крузер» следует, что когда по правой полосе встречная машина заезжала и пропустила его, он не заметил второй автомобиль. И увидел тогда, когда выехал на правую полосу, остановился чтобы пропустить. «Пробокс» ехал на большой скорости, начал тормозить, в результате выехал на встречную полосу и далее автомашина опрокинулась на обочину.

25 августа примерно в 10:23 30-летний водитель, управляя транспортным средством «Тойота Креста», двигался со стороны города в сторону п. Маган, на 14 км. Маганского тракта совершил съезд дороги влево по ходу движения, в результате чего получил телесные повреждения.

Водитель доставлен в медучреждение, где ему поставлен диагноз: компрессионный перелом позвонка со смещением, госпитализирован.

Освидетельствование на состояние опьянения не проводилось в связи с состоянием здоровья пострадавшего.

Материал ДТП передан в следственные органы.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то, что во время управления транспортным средством необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и разметки.