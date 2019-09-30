В Якутске за выходные: 11 ДТП, 1 человек погиб

За выходные дни на территории Якутска и его пригородов произошло 11 ДТП с пострадавшим. Из них 6 наездов на пешеходов, где 1 человек погиб и 13 человек получили различные травмы.

27 сентября, около 13 часов дня, в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о наезде на пешехода на ул. Хабарова возле дома №5. Прибывшими на место ДТП инспекторами ДПС установлено, что 56-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Суксид», следуя по ул. Хабарова в направлении пр. Ленина, совершил наезд на 37-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

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В результате ДТП пешеход получил ушибы головы, спины и закрытый перелом плечевой кости со смещением, ему назначено амбулаторное лечение. В ходе разбирательства выяснилось, что пешеход находился в нетрезвом состоянии. Состояние алкогольного опьянения было установлено на месте, результат анализа составил 1,22 мг/л.

Еще один наезд за 27 сентября произошло около 6 часов вечера на перекрестке улиц Петровского – Ломоносова, где водитель 1999 г.р., управляя автомашиной «Киа Рио», при повороте налево в сторону ул. Ойунского, не предоставил преимущество в движении пешеходу 1990 г.р., которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и совершил на нее наезд. В результате ДТП пешеход получила ушибы головы, шейного отдела позвоночника и растяжение шейного отдела позвоночника, ей было назначено амбулаторное лечение.

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В субботу, 28 сентября, около 2-х часов дня, водитель 1995г.р., управляя а/м «Тойота Королла» во дворе дома №10 по ул. Тургенева, при движении задним ходом совершил наезд на пешехода 1960 г.р., которая двигалась в попутном направлении, в результате чего совершил на нее наезд. Прибывшая бригада скорой помощи, осмотрев пешехода, доставила в медучреждение с ушибом нижней части спины и таза, ей назначено амбулаторное лечение.

Вечером, 28 сентября, около 7 часов вечера, на Покровском тракте 6 км. 61-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Лэнд Крузер Прадо», двигаясь по Покровскому тракту со стороны ул. Чернышевского в сторону ул. Автодорожная, не предоставил преимущество 64-летнему пешеходу жителю п. Пригородный. В момент происшествия пенсионер переходил проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

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Со слов водителя, он направлялся домой, и когда проехал пешеходный переход, на проезжую часть выскочил мужчина в темной одежде, во избежание столкновения попытался тормозить, но наезда избежать не удалось.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезвым. По данному факту ДТП проводится расследование.

Последнее ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира произошло 29 сентября около 10 часов утра, на перекрестке улиц Бестужева Марлинского – Федора Попова. Установлено, что водитель 1972 г.р., управляя а/м «Тойота Надиа», следуя по ул. Ф.Попова в сторону речпорта, на перекрестке улиц Бестужева Марлинского – Федора Попова, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с а/м «Тойота Корона Премио» под управлением водителя 1991 г.р.

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В результате ДТП, несовершеннолетняя пассажирка автомашины «Тойота Корона Премио» девочка 9 лет, получила ушиб правого локтевого сустава, ей назначено амбулаторное лечение.

Согласно статистике, с начала этого года по г. Якутску произошло 129 наездов на пешеходов, в них трое погибших и 129 раненых людей. Несовершеннолетних — 31.

Только за сентябрь месяц под колеса автомашин попали 28 человек.

Согласно ПДД, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода, а пешеходы, в свою очередь, могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Стоит отметить, что наезды на пешеходов происходят не только на пешеходных переходах, где в основном виноватыми являются водители автомашин, но и сами пешеходы, нарушая ПДД, перебегая в неположенном для этого месте, попадают под колеса транспортных средств.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям проявлять особое внимание при приближении к пешеходным переходам, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям. Пешим участникам движения переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, при этом обязательно убедившись в отсутствии опасности. В условиях недостаточной видимости и в темное время суток, обозначайте себя светоотражающими элементами.