18.12.2021
11:34
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Коронавирус

В Якутске за вакцинацию дают интересный бонус

Всего один день – 18 декабря – поставившим первый компонент прививки от новой коронавирусной инфекции вручат талон на бесплатный медицинский осмотр для получения водительского удостоверения. Акцию проводит Якутская городская больница № 2.

«Акцию для водителей» решили провести в дополнительном пункте вакцинации – в здании Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина. Для удобства жителей и гостей столицы продлили время работы вакцинального пункта. Ждём всех с 16:00 до 21:00 часа по адресу ул. Можайского, 25», –– сказала главный врач ЯГБ-2 Светлана Васильева.

Напоминаем, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

По талону бесплатный медосмотр можно будет пройти в удобное время в Якутской городской больнице № 2.

Фото: Мария Васильева
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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