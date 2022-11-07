Горячие выходные: сотрудники ГАИ выявили более 400 нарушений

В Якутске за три выходных дня сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 400 нарушений водителями транспортных средств.

С 4-6 ноября была увеличена плотность нарядов ДПС, в связи с трёхдневными выходными днями. На рейдовые и массовые мероприятия были привлечены максимальное количество личного состава и руководители Госавтоинспекции.

По итогам мероприятий выявлено более 500 нарушений. 32 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. У четырех водителей, находящихся в состоянии опьянения, отсутствовало водительское удостоверение. 20 водителей находились за рулем транспорта, будучи лишенными, водительских прав.

По специальным базам проверялась регистрация автомобиля и своевременность уплаты штрафов водителями. Выявлено 37 нарушений по просрочке оплаты штрафов, по нарушению регистрации транспортных средств и без государственных номеров автомобиля выявлено 59 нарушений, по покрытию цветными пленками стекол автомобиля, светопропускание которых не соответствует требованиям выявлено 57 нарушений, 22 водителя нарушили правильность перевозки детей, 39 водителей и пассажиров не были закреплены ремнями безопасности, 26 водителей были привлечены к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, 20 водителей нарушили требование соблюдения разметки проезжей части, 18 водителей выехали на неисправных автомобилях, и 2 участника дорожного движения будут привлечены к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и т.д.

Не остались без внимания и пешеходы. Так, 24 пеших участников дорожного движения привлечены к административной ответственности за нарушение дорожных правил.

Главной целью проведения подобных мероприятий является предупреждение дорожно-транспортных происшествий, с тяжкими последствиями.