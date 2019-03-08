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8 марта 2019, 11:59
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В Якутске за сутки вывезено 4594 кубометров снега

В рамках санитарного трехмесячника в городе Якутске ведутся плановые работы по уборке и вывозу снега, наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш. За прошедшие сутки, 7 марта на полигон АО «Якутдорстрой» вывезено 4594 куб. м снега. По данным на 7 марта с начала месяца в городе вывезено 35 058 кубометров снега.

Сегодня силами «Якутдорстрой» продолжается уборка и вывоз снега с улицы Курашова, тротуаров и приборюрной части проспекта Ленина, улиц Ярославского, Кулаковского, Чернышевского, Мархинской, Олега Кошевого, Покровского тракта.

В вывозе снега сегодня задействованы 22 самосвала КАМАЗ, 3 трактора МТЗ, 4 бобкэта, 3 фронтальных погрузчика, 2 снегопогрузчика, колесный бульдозер, гусеничный бульдозер, 8 поливомоечных машин на подсыпке песком, грейдер ДЗ-98.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.      
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