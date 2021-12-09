В Якутске за сутки произошло три ДТП — один человек погиб

За прошедшие сутки на территории г. Якутска и его пригородов зарегистрировано 3 ДТП где различные травмы получили 3 человека и, к сожалению, один человек погиб.

8 декабря около 3-х часов дня, 40-летний водитель, управляя ТС «RENAULT SR», двигаясь по улице Каландаришвили в сторону улицы Лермонтова, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных улиц Каландаришвили – Маяковского, начал обгон ТС «Тойота Камри», под управлением 45-летнего водителя, движущего впереди по той же полосе, в результате чего совершил столкновение.

В результате ДТП пассажирка «RENAULT SR» 1952 года рождения, получила ушибы головы, назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводиться проверка.

Следующее ДТП было зарегистрировано в 16 часов 20 минут, возле дома №2 на Окружной дороге.

Предварительно было установлено, что около 16 часов 20 минут 69-летний водитель на автомашине «Тойота Порте», двигаясь по Окружной дороге в сторону Вилюйского тракта, возле дома №2 улицы Окружная дорога, совершил наезд на 59-лентюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги через не регулируемый пешеходный переход.

В результате ДТП прибывшая на место бригада, доставила бесконтактного пешехода в РБ №2 г. Якутска, от полученных травм женщина, не приходя в сознание, скончалась в больнице.

Со слов водителя следует, что когда он двигался по Окружной дороге, со скоростью примерно 50-55 км/ч, по правой полосе движения, впереди следовала другая автомашина, когда тот проехал не регулируемый пешеходный переход, он заметил, что на пешеходный переход вышел человек в капюшоне и он начал тормозить и вывернул руль вправо, чтобы избежать наезда, но машина в этот момент пошла юзом и ему не удалось уйти от наезда.

Проведённое медосвидетельствование не выявило у водителя состояние алкогольного опьянения. Материалы переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешим участникам дорожного движения переходить дорогу только в установленных местах – на пешеходных переходах и только на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что автомашины уступают вам дорогу!

Следует помнить, что за рулем транспортных средств тоже люди. Нельзя надеяться на молниеносную реакцию водителя, ведь он не ожидает появления пешеходов там, где их быть не должно. Также нельзя забывать, что автомобиль не может остановиться мгновенно.

Следующее дорожное происшествие было зарегистрировано около 9 часов вечера на 16 км Намского тракта.

Предварительно было установлено, что около 21 часов 20 минут, 42-летний водитель автомашины «Тойота Чайзер», двигаясь по Намскому тракту в сторону п.Жатай, возле 16 километра Намского тракта, не выдержав безопасную скорость движения, не справившись с рулевым управлением, выехав на правую сторону обочины, совершил наезд на опору уличного освещения, повредив ее.

Прибывшая на место ДТП карета скорой помощи в срочном порядке доставила двоих пассажиров с автомашины «Тойота Чайзер» в медучреждение.

27-летний пассажир, который в момент ДТП находился на заднем правом пассажирском сидении, пристегнутый ремнем безопасности, получил закрытые переломы нижних конечностей, назначено амбулаторное лечение.

32-летняя пассажирка, которая в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сидении, пристегнутая ремнем безопасности, получила ушибы головы и предплечья, назначено амбулаторное лечение.

Проведенное освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, установило состояние опьянения, результат анализа составил 0,61 мг/л. Так же выяснилось, что она является хозяйкой автомашины и на нее был составлен административный материал по ч.2 ст.12.8 КоАП РФ за передачу управления пьяному.

При проверке по базе ГИБДД было установлено, что водитель не имеет водительского удостоверения, а проведенное освидетельствование, инспекторами ДПС при помощи технического средства «Алкотест 6810», установило у автомобилиста состояние опьянения, результат анализа составил – 0,72 мг/л. На водителя был составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление ТС без прав. Напомним, что за управление транспортом в состоянии опьянения, не имеющим права управления ТС либо лишенным права, влечет арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

По факту ДТП проводиться проверка.

Ни для кого не секрет, что самые ужасные по последствиям, и вообще чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходят по причине превышения скоростного режима. Неправильный выбор скорости часто приводит к трагедии. Скорость движения должна зависеть от многих факторов, а именно от состояния дорожного покрытия, уклона дороги, видимости и обзорности, технического состояния транспортного средства, а также от вида перевозимого груза. Часто неопытные водители, считая свою скорость невысокой, не могут правильно оценить дорожную обстановку и рассчитать время, необходимое для реагирования на резко изменившиеся дорожные условия. Так, самоуверенность и не опытность, часто приводит к тяжелым последствиям, а иногда к летальному исходу. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД. Берегите себя и своих близких.