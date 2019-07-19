В Якутске за пьяную езду пойманы более 150 водителей

Продолжаются случаи вождения транспортных средств водителями в состоянии алкогольного опьянения. Так с начала июля месяца текущего года инспекторы привлекли к административному наказанию 150 пьяных водителей и 28 граждан, которые в состоянии опьянения сели за руль автомобиля повторно.

За первое полугодие в столице произошло 11 ДТП с пьяными водителями, пострадавших 16 человек. Благодаря рейдовым мероприятиям, массовым проверкам, да и просто каждодневной усиленной работе инспекторов наметилось снижение ДТП с пьяными водителями по сравнению с прошлым годом на 21,4 %, с травмированными людьми на 30,4 %, с погибшими на 100%.