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19 июля 2019, 19:43
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В Якутске за пьяную езду пойманы более 150 водителей

Продолжаются случаи вождения транспортных средств водителями в состоянии алкогольного опьянения. Так с начала июля месяца текущего года инспекторы привлекли к административному наказанию 150 пьяных водителей и 28 граждан, которые в состоянии опьянения сели за руль автомобиля повторно. 

За первое полугодие в столице произошло 11 ДТП с пьяными водителями, пострадавших 16 человек. Благодаря рейдовым мероприятиям, массовым проверкам, да и просто каждодневной усиленной работе инспекторов наметилось снижение ДТП с пьяными водителями по сравнению с прошлым годом на 21,4 %, с травмированными людьми на 30,4 %, с погибшими на 100%.

Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское». 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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